2020/07/30 | 23:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن سقوط صاروخين نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد.

قالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عرق" نسخة منه، إن "صاروخين نوع كاتيوشا، سقطا بمحيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقهما كان مِن مكانين مختلفين قرب الطريق الدولي في منطقة الرضوانية".

اقرأ/ي أيضًا:

بعد نيران سبايكر وقصف التاجي..



تعليق جديد من العمليات

تفجيرات تهز "معسكر الصقر" في بغداد..



وتضارب حول طبيعتها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: قصف بصواريخ الكاتيوشا على محيط مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: قصف بصواريخ الكاتيوشا على محيط مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).