2020/07/31 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أبل ، انها حققت زيادات سنوية في كل فئات المبيعات والمناطق في ظل لجوء المستهلكين إلى منتجاتها وخدماتها للعمل والتعليم عن بعد خلال جائحة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبل تسجل أرباحا فائقة رغم جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبل تسجل أرباحا فائقة رغم جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).