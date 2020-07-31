استعدادات لأول صلاة عيد في آيا صوفيا

2020/07/31 | 00:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت فرق التعقيم في بلدية إسطنبول، الخميس، أعمال تنظيف وتعقيم مسجد آيا صوفيا الكبير، وسط المدينة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.وقامت فرق بلدية “فاتح”، بتعقيم وتنظيف مناطق داخل وخارج مسجد أيا صوفيا الكبير، استعدادًا لأول صلاة عيد ستقام في المسجد بعد تعطيلها 86 عاما.وبعد أعمال التعقيم، تم رش ماء الورد الذي تم إحضاره […]

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