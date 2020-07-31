شاهد : خلال افطار عرفة .. مصرع فلسطينين بسقوط سيارة على حديقة المنزل

2020/07/31 | 00:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شقيقان، هما شاب وشابة، مصرعهم، دهسًا من قبل شاحنة في بلدة عرعرة بوادي عارة ضمن لواء حيفا في الاراضي الفلسطينية المحتلة.وأدّى الحادث أيضًا إلى إصابة 3 آخرين بجراح متوسطة وطفيفة.والضحيّتان هما أمير (24 عامًا) وتيماء (22 عامًا) أبو العيلة (ملحم).وقالت مصادر طبيّة إنها تلقّت بلاغًا عن شاحنة تدهورت ودفعت سيارتين، سقطت […]

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