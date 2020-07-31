الرأسماليّة – الإمبرياليّة – خنق سبعة مليارات إنسان – و الحاجة العميقة إلى عالم قائم على أسس جديدة - شادي الشماوي

2020/07/31 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 657 ، 23 جويلية 2020https://revcom.us/a/657/bob-avakian-capitalism-imperialism-the-suffocation-of-seven-billion-en.htmlإنّ حكّام هذه البلاد ، و من يمثّلون مصالحهم يتفاخون على الدوام بالمفترضين " حرّية و مبادرة ......





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