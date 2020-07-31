القاموس القرآنى ( الدين ) ( 1 ) دين الله - أحمد صبحى منصور

2020/07/31 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : 1 ـ ( الدين ) هو الطريق .2 ـ الدين بمعنى الطريق المادى جاء في قوله جل وعلا : 2 / 1 : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) التوبة )، ليتفقهوا اى ليتعرفوا في الدين أي على الطريق ، أي لا يجب أن يخرج الجي ......





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