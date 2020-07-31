الگاصد سعد البزّاز لابد عليه منشود- رنا عبدالحليم صميدع الزيادي

2020/07/31 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكراً أستاذ سعد البزّاز شكراً قناة الشرقية رنا عبد الحليم صميدع الزيادي كاتبة واعلامية من النجف الاشرف علمتني أمّي أروع الأشياء علمتني الثقة بالكرماء وعلمتني اعرف الملوك بافعالها لا بتيجانها كانت لديها حكم جميلة منها (الگاصد ملك لابد عليه منشود) ..فالملوك عندما تقصد تلبي النداء وتكون عند الحسن الظن اما مدعي السلطة زيفا […]

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