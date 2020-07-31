متنبئ جوي يبشر الشعب العراقي حول الانواء الجوية لأيام العيد

2020/07/31 | 01:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد مع بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك غداً الجمعة، سيكون هناك خبر قد يسر جميع العراقيين.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "هناك تقدم لمنخفض جوي في الطبقات العليا من أواسط آسيا يعمل على زحزحة تدريجية للمرتفع الجوي نحو افريقيا إعتباراً من يوم غد الجمعة 31 تموز".وأضاف "ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً تدريجياً خلال الأيام المقبلة لتعود الى معدلاتها العامة".وأشار الى ان "فرص هطول زخات خفيفة من الامطار واردة خلال ساعات مساء يوم الاحد غرب مدينة البصرة وجنوب ذي قار وكذلك تشمل الكويت كتوقع أولي".يذكر ان العراق يشهد موجة حر شديدة تجاوزت فيها درجات الحرارة العظمى الـ 52 مْ بدأت منذ الجمعة الماضية وسط تدهور حاد بالطاقة الكهربائية ما فاقم الوضع على العراقيين في مشهد تكرر منذ سنوات مع كل صيف أمام عجز حكومي رغم صرف عشرات المليارات من الدولارات بعد 2003 على ملف الكهرباء لم يجن منها الشعب العراقي سوى بضع ساعات تجهيز وتكون متقطعة في الغالب.

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