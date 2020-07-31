ترامب يرفض تأجيل الانتخابات الامريكية

2020/07/31 | 03:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يريد تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنه يعارض بالوقت نفسه مسألة التصويت عبر البريد، كونها ستكون أقل دقة.

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