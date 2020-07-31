2020/07/31 | 03:52 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران توجه رسالة بشأن شعارها في الشرق الأوسط و"خيانة فلسطين" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 03:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران توجه رسالة بشأن شعارها في الشرق الأوسط و"خيانة فلسطين") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران توجه رسالة بشأن شعارها في الشرق الأوسط و"خيانة فلسطين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).