صور : صلاة العيد في ” الاعظمية ” والتزام بالإجراءات الوقائية

2020/07/31 | 06:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاة العيد مع إلتزام المصلين بالإجراءات الوقائية ومسافة التباعد خارج جامع أبو حنيفة النعمان (رض) في الاعظمية.

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