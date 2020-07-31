تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في الكرخ منذ انتشار الوباء

2020/07/31 | 07:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر طبي عراقي، الجمعة، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في جانب الكرخ من بغداد، منذ انتشار الوباء في البلاد...

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