الجامعة الماركسية الأممية 2020: قوة الأفكار - موقع الدفاع عن الماركسية

2020/07/31 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_الدفاع_عن_الماركسية لقد انتهت الجامعة الماركسية مثلما بدأت: بتفاؤل ثوري عظيم! طيلة أحداثها تم تسجيل ما يقرب من 6500 شخص من أكثر من 115 بلدا.



تمت مشاهدة الجلسة الافتتاحية ذضش10.000 مرة.



وتم جمع أكثر من 250.000 يورو من التبرعات.



كان هذا أكبر حدث ماركسي أممي في وقتنا الحالي، مع أعلى مستوى للنقاش السياسي.



لقد كانت الجامعة شهادة أكيدة على قوة الأفكار والتقاليد الماركسية الأصيلة، وعلى عظمة التفاني الثوري للرفاق وال ......





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