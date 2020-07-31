المكسيك تسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات بكورونا

2020/07/31 | 08:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في المكسيك أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 416179 إصابة، والوفيات 46 ألف حالة.

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