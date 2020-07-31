العنف ضد المرأة لا دين له - ربيحة الرفاعي

2020/07/31 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ربيحة_الرفاعي واحدة من ضحايا العنف ضد النساء.



شابة مسيحية اعتنقت الإسلام، ولأن ذكورية المجتمع لا دين لها، فقد قتلها أبوها، كما يفعل بالمقابل آباء مسلمون إن فكرت بناتهم أن يخترن لأنفسهن فكرا أو دينا أو نمط حياة، يختلف مع تلك المفروضة عليهم ميراثا لا يمتلكن الحق بالتنازل عنه او حتى مناقشته.حدثت هذه الجريمة في العام 2014 أي قبل ست سنوات من اليوم، ولم تمر بصمت، فقد ضجت بها الهيئات الحقوقية والإعلام والشار ......





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