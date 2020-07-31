المكسيك: تسجيل 7729 حالة إصابة جديدة بكورونا و639 وفاة

2020/07/31 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 416179 إصابة، والوفيات 46 ألف حالة.وأكدت الوزارة، أنه تم تسجيل 7729 حالة إصابة جديدة بكورونا، و639 وفاة.وسبق أن أشارت السلطات المكسيكية إلى أن الحصيلة الحقيقية للمصابين بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.وتعتبر المكسيك الدولة الـ6 عالميا […]

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