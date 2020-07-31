العراقيون يتفاعلون مع هاشتاغ

2020/07/31 | 09:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم (هاشتاغ) "#عيد_اعدام_صدام" الترند في العراق في ذكرى إعدام رئيس النظام العراقي البائد الديكتاتور صدام حسين، وذلك بمناسبة ذكرى اعدامه الموافق ...

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