روسيا.. سجن جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية 9 سنوات

2020/07/31 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قضت محكمة روسية يوم الخميس بسجن تريفور ريد، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية تسع سنوات بعد إدانته بتعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة الروسية للخطر.كما أمرت المحكمة ريد، البالغ من العمر 28 عاما، بدفع 100 ألف روبل أي نحو 1400 دولار لكل منهما كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهما.[…]

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