2020/07/31 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول اجهزة ومستلزمات طبية ووقائية من فرنسا دعما للعراق في مواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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