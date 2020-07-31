الصحة العالمية: كورونا يمتد للقلب والأوعية الدموية وأعضاء أخرى

2020/07/31 | 09:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال رئيس الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل راين، إنه على الرغم من أن فيروس كورونا يؤثر في أشكاله الحادة بشكل رئيسي على كبار السن أو أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض أخرى، فإن المرض، حتى في أشكاله المعتدلة، “يمكن أن يؤثر على العديد من الأعضاء”.وقال إن كوفيد-19 “يسبب التهاباً في […]

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