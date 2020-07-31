العطافي يوضح أسباب تدهور وضع الكهرباء في العراق

2020/07/31 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اوضح النائب المستقل عباس يابر العطافي، أسباب تدهور الكهرباء في العراق وزيادة ساعات القطع، لافتا الى ان المشكلة تكمن في الاختناقات بمحطات النقل والتوزيع إضافة الى عدم وجود رؤية تخطيطية فنية لدى الوزارة.وقال العطافي لـ /المعلومة/، ان “هناك حاجة ملحة لاعادة النظر بجميع مفاصل وزارة الكهرباء، وخاصة مايتعلق بدوائر التوزيع، حيث ان […]

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