المشتركة : الكاميرات الحرارية منعت تسلل الارهابيين وتهريب المواد

2020/07/31 | 09:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة ،أن الكاميرات الحرارية التي نصبت في الحدود منعت تسلل الإرهابيين والمواد التي تؤثر في الاقتصاد العراقي .

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