2020/07/31 | 10:04 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة 72 كوريا جنوبيا من العراق إلى بلادهم على متن طائرة قطرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 10:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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