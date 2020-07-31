2020/07/31 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طهران تكشف حقيقة الحديث عن وساطة بين إيران والسعودية خلال زيارة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طهران تكشف حقيقة الحديث عن وساطة بين إيران والسعودية خلال زيارة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).