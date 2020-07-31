قلق في نابولي من السفر لمواجهة برشلونة

2020/07/31 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي إنه قلق من سفر فريقه إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.وأكد الاتحاد الأوروبي “اليويفا” إقامة ما تبقى من مباريات إياب دور الـ16 بدوري الأبطال والدوري الأوروبي التي تأجلت بسبب جائحة فيروس […]

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