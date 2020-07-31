2020/07/31 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان جائحة كورونا لاتعيق استمرار عمل البرلمان او عقد جلسة جديدة، لافتا الى ان الكثير من الملفات الساخنة بحاجة الى مناقشة داخل مجلس النواب.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “هناك الكثير من المطالبات لهيئة رئاسة البرلمان من اجل عقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الكثير من المشاكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي : ملفات ساخنة بحاجة لاستئناف عمل البرلمان وجائحة كورونا لاتعيق ذلك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتلاوي : ملفات ساخنة بحاجة لاستئناف عمل البرلمان وجائحة كورونا لاتعيق ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).