مصرف الرافدين يطلق رواتب فئة أخرى من الموظفين

2020/07/31 | 10:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم الخميس صرف رواتب موظفي دوائر الصحة في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن المصرف دفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأشار البيان إلى أن الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني […]

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