إصابة أول سائق في بطولة العالم للسيارت “فورمولا 1” بفيروس كورونا

2020/07/31 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بات المكسيكي سيرخيو بيريز أول سائق يصاب بفيروس كورونا المستجد منذ الانطلاق المتأخر لبطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك حسب ما أعلن منظمو البطولة وفريقه رايسينغ بوينت.وغاب بيريز اليوم الخميس عن المؤتمر الصحفي المخصص لجائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا 1، لوجوده في العزل الذاتي بعد نتيجة “غير حاسمة” لفحص […]

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