دراسة: الأطفال يحملون فيروس كوفيد-19

2020/07/31 | 10:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة صغيرة، نشرت يوم الخميس، وجود كميات كبيرة من فيروس كورونا في الجهاز التنفسي العلوي لدى الأطفال دون سن الخامسة.تثير الدراسة تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كان الأطفال يمكنهم نقل العدوى للآخرين، بحسب “رويترز”.والبيانات بشأن كون الأطفال مصادر لنقل العدوى بفيروس كورونا ضئيلة، ولم تجد التقارير المبكرة أدلة قوية على […]

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