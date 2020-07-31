الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري منذ 4 سنوات ونصف

2020/07/31 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يتجه الذهب اليوم الجمعة نحو تحقيق أفضل أداء شهري خلال قرابة 4 سنوات ونصف السنة.وارتفع الدولار في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1967.53 دولار للأونصة صباح الجمعة.وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1% إلى 1961.30 دولار للأونصة.ونزل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء […]

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