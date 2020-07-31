2020/07/31 | 10:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد رمي جمرة العقبة.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 10:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رمي جمرة العقبة.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رمي جمرة العقبة.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).