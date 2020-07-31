ما السر وراء عدم اصلاح الكهرباء في العراق رغم المليارات التي انفقت ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/07/31 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب موضوع الكهرباء احد المواضيع التي دفعت الجماهير الشعبية الى انتفاضها بسبب النقص الحاد فيها على الرغم من انفاق مليارات الدولارات منذ التغيير في 2003 والى اليوم والتي تقدر بنحو اكثر من 65 مليار دولار دون نتيجة تذكر بل بالعكس ازداد الوضع سوءا بسبب تفشي الفساد المالي والاداري وسوء الادارة وتداعيات نظام المحاصصة المقيت وتمسك المسؤولين بكرسي الحكم رغم عدم اهليتهم , بينما نجد في الدول الاخر حدوث أي خل ......





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