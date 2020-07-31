واسط تسجل قرابة الـ 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/31 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

أفاد مصدر طبي في واسط، الجمعة (31 تموز 2020)، بتسجيل قرابة الـ 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية التي أجريت للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، أثبتت إصابة 119 شخصاً بالوباء".

يتبع .



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