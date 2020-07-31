بالصور.. اداء صلاة العيد مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي في بغداد

2020/07/31 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة، على صور من امام مسجد الامام ابو حنيفة النعمان بمنطقة الاعظمية في العاصمة بغداد، تظهر جموع المصلين وهم يؤدون صلاة العيد.

هذا واظهرت الصور، التزام المصلين بالتباعد الاجتماعي في اداء صلاتهم، مراعاة للشروط الصحية وتطبيقا لتوجيهات وزارة الصحة، لحد من انتشار فيروس كورونا.

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة (31 تموز 2020)، صرف رواتب موظفي دائرتي صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصرف قام

بغداد اليوم- بغداد

وجه السفير الالماني في بغداد،أوله ديل، الخميس (30 تموز 2020)، رسالة الى الشعب العراقي باللغة العربية في مناسبة عيد الاضحى.

وقال ديل في مقطع مصور بثته السفارة الالمانية، وحصلت عليه (بغداد اليوم): "باسم كل الألمان اتمنى لج

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، توجيه الوزير، ناصر حسين بندر الشبلي، بمحاسبة المتسببين بتأخير رحلتي تركيا ولبنان من مطار بغداد.

وذكر اعلام النقل، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "وزير النقل الكابتن ناصر

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