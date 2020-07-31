ملف حظر العراقية مابين السلامة الجوية وتوكيد الجودة

2020/07/31 | 10:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فارس الجواري… تعكس اغلب تحليلات المراقبين للوضع الحالي لشركة الخطوط الجوية العراقية عن صورة ضبابية وسيئة لها في وضعها التشغيلي والخدمي الذي رافق مسيرة عمل الشركة منذ عام ٢٠١٥ تحديدا بعد منع وكالة سلامة الطيران الأوروبيةEASA من طيران العراقية فوق اوربا.أن الحظر المستمر ليومنا هذا دون حل يلوح في الأفق يعود لعدم […]

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