شاهد بالصور: حجاج مكة يؤدون طواف الإفاضة

2020/07/31 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أدى حجاج بيت الله في مكة اليوم الجمعة “طواف الإفاضة” بعد يوم من بدء الحج هذا العام.ويعد طواف الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج الأربعة في الإسلام.ويؤدي حجاج مكة مناسكهم في موسم استثنائي بسبب إجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد والقيود التي فرضتها المملكة العربية السعودية على فريضة الحج هذا […]

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