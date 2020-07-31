2020/07/31 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ حجاج بيت الله الحرام، فجر الجمعة أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، وذلك بعد وقوفهم الخميس، على صعيد عرفات، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.ووقف الحجاج في صعيد عرفات وسط أجواء معتدلة مع زخات المطر التي هطلت على المشاعر المقدسة.وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن “نجاح خطة تصعيد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحجاج يرمون جمرة العقبة بعد أدائهم “الركن الأعظم” وكالة تقدم الاخبارية.

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