خبير قانوني: التحقيق في التظاهرات يجب ان يكون بأثر رجعي

2020/07/31 | 10:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الخبير القانوني علي التميمي على اعلان الداخلية اسماء المتورطين في قتل المتظاهرين في ساحة الطيران قبل اسبوع من الان، مبيناً ان استخدام بنادق الصيد كان منذ بداية التظاهرات وبالتالي يجب ان يكون التحقيق باثر رجعي.وقال التميمي في بيان تلقته “تقدم” إن “وجود الأسلحة الخاصة بالصيد، هل تم توزيعها بعلم الضباط؟ وهل هي موجودة …

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