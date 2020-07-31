بحثاً عن آثار الحياة.. “روفر” تنطلق نحو المريخ

2020/07/31 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أطلقت وكالة الفضاء والطيران الأميركية “ناسا” المركبة روفر نحو كوكب المريخ من محطة كيب كانافيرال الجوية في ولاية فلوريدا.وتستغرق رحلة “روفر” بحسب المخطط سبعة أشهر تهبط بعدها على سطح المريخ في 18 شباط/فبراير عام 2021.وتضم المركبة مروحية صغيرة تعمل بمحرك لتحلق في فضاء المريخ وهي التجربة الأولى من نوعها التي […]

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