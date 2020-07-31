محافظ بابل: السماح بإعادة افتتاح المطاعم بعد العيد

2020/07/31 | 10:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ بابل حسن منديل، اليوم الجمعة، عن عزم المحافظة إعادة افتتاح المطاعم بعد عيد الأضحى المبارك.

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