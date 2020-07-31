2020/07/31 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 151 ألفاً و794 حالة والإصابات إلى 4 ملايين و487 ألفاً و72، وفقاً لأحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز.وبحسب أحدث إحصاء صادر الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي الخميس (00:00 بتوقيت غرينتش الجمعة) جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل الخميس 72 ألفاً و238 حالة إصابة جديدة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفيات كورونا في أمريكا تقترب من 152 ألفاً وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا في أمريكا تقترب من 152 ألفاً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا في أمريكا تقترب من 152 ألفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).