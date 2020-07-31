خامنئي: قتل أمريكا لسليماني أسهم فى تعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين

2020/07/31 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن على جميع الإيرانيين الاصطفاف في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا، وأن قتل أمريكا للجنرال سليماني أسهم في تعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين.

وأكد أن العقوبات الأمريكية تهدف لانهيار الاقتصاد الإيراني.وأوضح أن حلم أمريكا بتحقيق أهدافها عن طريق العقوبات وممارسة أقصى الضغوط على إيران لن يتحقق أبدا.

يتبع***

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بغداد اليوم- متابعة

هطلت في عدة مناطق بالسعودية يوم الوقوف بعرفة، أمطار قدرت بأنها ما بين المتوسطة والغزيرة، صاحبها ضباب كثيف تسبب في انخفاض الرؤية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "الأمطار المصحوبة بالضباب طالت أيضا عددا من المواقع بقط

بغداد اليوم- متابعة

طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر تساؤل في تغريدة صباحية، الخميس، فكرة تأجيل موعد انتخابات نوفمبر إلى حين إمكانية إدلاء المواطنين بأصواتهم على النحو الصحيح وبشكل آمن وسالم.

وجدد ترامب في التغريدة ذاتها، انتقاداته للتصوي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزم أنقرة على حسم حملاتها العسكرية في سوريا والعراق وليبيا لصالحها ولحلفائها المحليين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن أردوغان قوله اليوم الخميس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، : "عازمون ع

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