هل يمكن للبرلمان الضغط على الحكومة لتحديد موعد الانتخابات المبكرة

2020/07/31 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاليات التي يتم بموجبها اجراء الانتخابات المبكرة والقانون الذي سيتم اعتماده لاجرائها، اضافة الى مدى قابلية البرلمان على الزام الحكومة بتحديد موعد اجراء الانتخابات.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “ العراق بامكانه الاعتماد على قانون الانتخابات السابق رقم 45 للعام 2013 المعدل يقانون 1 و2 لعام 2019، وكذلك […]

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