نصر الله الشّغل الشّاغل للإعلام والقِيادة الإسرائيليّة هذه الأيّام.. لماذا؟

2020/07/31 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان الشّغل الشّاغل للصّحافة وأجهزة الإعلام الإسرائيليّة هذه الأيّام هو الحديث عن السيّد حسن نصر الله، زعيم المُقاومة الإسلاميّة، والتوتّر المُتصاعد على الحُدود اللبنانيّة الجنوبيّة بعد ما تردّد من أنباءٍ عن تسلّل خليّة من خمسة مُجاهدين من عناصر الحزب عدّة أمتار داخل الأراضي الفِلسطينيّة المحتلّة، لتنسحب لاحقًا بعد تبادلٍ لإطلاقِ النّار، […]

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