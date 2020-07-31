ضبط سلاح “بومباكشن” لدى منتسب.. شاهد بالفيديو جانباً من التحقيق مع قتلة المتظاهرين

2020/07/31 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” مقطع فيديو يُظهر جانباً من التحقيق مع عناصر الأمن المتورطين بقتل المتظاهرين ضمن مقتربات ساحة التحرير يوم الإثنين الماضي.ويُظهر مقطع الفيديو ضبط لجنة التحقيق المبرزات الجرمية والتي هي سلاح رشاش نوع “بوبمكشن” يطلق “الصجم الطشاري” مع العتاد في السيارة الشخصية لأحد المنتسبين.وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد […]

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