بابل تعيد افتتاح المطاعم بعد العيد

2020/07/31 | 11:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بابل حسن منديل، اليوم الجمعة، السماح بإعادة افتتاح المطاعم بعد عيد الأضحى المبارك.واضاف منديل في تصريح صحفي، إنه “وضعنا ضوابط جديدة للسماح بإعادة فتح المطاعم”.واكد منديل ” استمرار القوات الأمنية بتنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك”.واشار الى انه “نتجه نحو تطبيق الحظر الجزئي مع استمرار إغلاق المولات والمقاهي والمطاعم …

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