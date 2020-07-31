العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق في بغداد

2020/07/31 | 11:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة العثور على صاروخ نوع كاتيوشا معد للإطلاق في العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن القوات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ نوع كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة ضمن قاطع الفوج الأول في لواء المشاة ٢٤ بالفرقة السادسة في بغداد”.[…]

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