بارزاني: على بغداد تعويض المؤنفلين مادياً ومعنوياً


بارزاني: على بغداد تعويض المؤنفلين مادياً ومعنوياً
2020/07/31 | 11:57 - المصدر: الفرات نيوز
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