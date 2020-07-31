بفعل مخاوف كورونا.. الأسهم اليابانية في أسوأ أداء أسبوعي منذ 4 أشهر

2020/07/31 | 11:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انخفضت الأسهم اليابانية بعد الإغلاق اليوم الجمعة مع ارتفاع الين على خلفية تهديد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا للانتعاش الاقتصادي.وأغلق المؤشر نيكي على تراجع 2.82% إلى 217100 نقطة مسجلا أكبر خسارة يومية منذ 15 حزيران.وانخفضت المؤشر 4.58% في الأسبوع وهو أسوأ أداء منذ مطلع نيسان الماضي، والتراجع البالغ 2.59% في تموز […]

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