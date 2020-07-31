الحجّاج المكممون يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام عيد الأضحى

2020/07/31 | 12:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منى (السعودية)-(أ ف ب) – بدأ الحجاج المسلمون الجمعة رمي جمرة العقبة في منى قرب مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، مستخدمين حصوات رمي الجمرات المعقمة المقدمة لهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويقوم الحجاج برمي سبع حصوات على شاخص يجسد غواية الشيطان.وارتدى الحجاج ملابس الإحرام البيضاء وكمامات طبية وحافظوا على التباعد الاجتماعي.[…]

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